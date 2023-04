Vossen cijfert zichzelf helemaal weg en kijkt uit naar "fantastische dag"

In zijn rijkgevulde carrière heeft Jelle Vossen al veel meegemaakt, maar dit nog niet. Op de laatste speeldag is het erop of eronder voor Zulte Waregem. De spits wil ook dat goed laten aflopen.

Vossen heeft met Essevee al in de problemen gezeten, maar nog niet zo erg als dit seizoen. Al kunnen ze het zondag allemaal nog rechttrekken en de ontlading zou enorm zijn. "Dat zijn de wedstrijden waar je uiteindelijk voor voetbalt. Als we die wedstrijd tot een goed einde kunnen brengen, dan kan het een fantastische dag worden", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Vossen dacht zelf niet dat hij ooit in deze situatie ging belanden. Maar de persoon Jelle Vossen is in dit hele verhaal ook niet belangrijk. Wij vechten zondag voor deze club, voor deze stad, voor iedereen die Waregem een warm hart toedraagt, in eerste klasse te houden."

Het draait nu niet om individuen bij Esseven. "Het draait om het collectief en dat is het enige dat telt zondag."