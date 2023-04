De reden dat Lois Openda niet slaagde bij Club Brugge? Philippe Clement legt het haarfijn uit

Het AS Monaco van Philippe Clement kijkt het RC Lens van Lois Openda komend weekend elkaar in de ogen. Op de persbabbel voor de wedstrijd vertelde Clement waarom het nieuwe goudhaantje van het Belgisch voetbal niet slaagde bij Club Brugge. Al had hij ook lof voor de aanvaller.

Ze kennen elkaar nog goed van hun gezamenlijke periode bij Club Brugge. “We werkten samen toen Loïs 18-19 jaar oud was. Hij wou de nummer 1-spits worden in Brugge, maar was niet klaar om die rol op zich te nemen. Voor een club die elk jaar kampioen wil spelen en ver wil geraken in de Champions League, was hij op dat moment niet klaar.”

Openda ging naar Vitesse en de Eredivisie en kon zich daar verder ontwikkelen en stappen zetten. Nadien volgde de transfer vaan RC Lens en mocht hij zelfs opdraven bij de Rode Duivels. Clement ziet over welke kwaliteiten hij nu beschikt. “Hij is veel beter geworden. Hij is niet alleen supersnel, hij is ook enorm doelgericht en heeft de verbetenheid om beslissend te zijn”, aldus Clement. “Loïs is een vechter met grote kwaliteiten op en naast het veld. Een nog steeds jonge speler met veel potentieel en een grote toekomst voor zich”, haalt Clément de loftrompet boven.