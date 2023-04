Club Brugge en Rik De Mil krijgen vierdubbele tegenslag voor belangrijke match tegen Eupen

Club Brugge ontvangt zondag Eupen en speelt daarbij met het mes op de keel. Het moet winnen en hopen op puntenverlies van Gent. En Rik De Mil moet daarbij nog eens vier spelers missen.

Als Club Brugge de Champions' Play-offs nog wil halen dan zijn de drie punten tegen Eupen noodzakelijk. Maar dan moet KAA Gent wel punten laten liggen tegen KV Oostende, dat al zeker is van degradatie.

Maar Rik De Mil kan tegen Eupen geen beroep doen op maar liefst vier spelers. Casper Nielsen was al out tegen Westerlo met een kuitblessure, Jack Hendry is al sinds begin maart out met een spierblessure. Zij halen Eupen zeker niet.

Maar ook Tajon Buchanan en Roman Yaremchuk zouden onzeker zijn voor de match tegen Eupen. Buchanan zou last hebben van zijn scheenbeen, terwijl Yaremchuk ziek zou zijn. Het is dus erg twijfelachtig of de twee de selectie zullen halen.