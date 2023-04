Fans van Club Brugge sturen massaal berichtjes na uitschakeling van Anderlecht

RSC Anderlecht is donderdagavond uitgeschakeld in de Conference League. Tot grote vreugde van de supporters van Club Brugge.

RSC Anderlecht leverde een ontstellend zwakke prestatie af in de terugwedstrijd van de kwartfinale van de Conference League. De bonus van twee goals uit de heenwedstrijd was na nog geen kwartier spelen helemaal weggeveegd.

Toch bleef het in de reguliere speeltijd bij de 2-0. Ook verlengingen brachten geen verdere afscheiding met zich. Strafschoppen moesten daarom uitsluitsel brengen over wie van de twee ploegen naar de halve finale mocht.

Daarin werd Mathew Ryan de held van de avond. Hij stopte twee strafschoppen van RSC Anderlecht, waardoor AZ de penaltyreeks met 4-1 won.

De overwinning tegen RSC Anderlecht zorgde er ook voor dat Mathew Ryan, ex-doelman van Club Brugge, heel wat berichtjes van blauwzwartsupporters toegestuurd kreeg. En of die blij waren met de uitschakeling van paarswit.

We halen er enkele uit...

“Thx Ryan 😍, Bruges boy forever”

“Well done 💙🖤 Bruges Boy Forever”

“Congrats maty and az 🔴⚪! So happy you guys won against anderlecht”

“Spijtig voor het Belgische voetbal maar wat hou ik van Matthew Ryan <3 Bruges boy !!”

"AZ gaat door! Mattieeeee Ryan is a Brugesboy"

"Ryan is e brugesboyyy"