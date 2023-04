René Vandereycken haalt uit over Lior Refaelov: "Fout van Riemer"

Lior Refaelov is aan de laatste maanden van zijn contract bij RSC Anderlecht bezig. Voor René Vandereycken is het duidelijk wat er moet gebeuren.

Sinds 2021 speelt Lior Rafaelov voor RSC Anderlecht. Het contract van de 36-jarige Israëliër loopt eind juni af in het Lotto Park. Wellicht kan Refaelov een contractverlenging krijgen bij paarswit, maar zal dat aan andere financiële voorwaarden zijn dan hij nu heeft.

René Vandereycken twijfelt niet aan het feit dat Refaelov nog nuttig kan zijn voor RSC Anderlecht, al is er met Brian Riemer wel een probleem.

“Refaelov wordt gewoon verkeerd gebruikt”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Hij is niet de middenvelder die de linksback moet gaan helpen, daar heeft hij het loopvermogen niet voor.”

Trainer Brian Riemer moet Refaelov gewoon op een andere manier in het spel zetten. “Hij heeft twee man in zijn rug nodig om uit te blinken. Op die manier heeft hij nog zijn waarde, daarom vind ik ook dat ze zijn contract nog mogen verlengen”, is Vandereycken heel erg duidelijk.