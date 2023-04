Union SG op zijn minst gezegd not amused met kalender play-offs

Zondagavond laat werd de kalender voor de play-offs gelost en daar waren ze bij Union SG helemaal niet blij mee.

Omdat Royal Antwerp FC komende zondag 30 april de beker speelt, kunnen zij in dat weekend niet aantreden in de play-offs tegen The Great Old. Die match is verplaatst naar woensdag 3 mei.

Maar op zaterdag 6 mei moet Union SG al op verplaatsing spelen tegen Club Brugge. Dat betekent slechts drie dagen voorbereiding op dat tweede duel in de titelstrijd.

“Het is waar, wij hadden het liever anders gezien, maar ik heb begrip voor de moeilijkheden die gepaard gaan met de samenstelling van zo een kalender”, zegt CEO Philippe Bormans aan Het Nieuwsblad. “Zeker nu we in zo een raar seizoen zitten, met eerder het WK. Het is jammer dat we minder dagen voorbereiding hebben dan de concurrentie richting speeldag twee, maar we gaan geen acties ondernemen om dit te veranderen.”

Bormans wil het ook niet inroepen als Union de titel zou mislopen. “Wij zijn geen excuustruzen. We hebben midweekvoetbal tot dusver altijd goed verteerd. Hopelijk blijft dat ook de komende weken zo.”