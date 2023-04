Zomermercato van de laatste kans voor Anderlecht: dit is het gewaagd plan van Fredberg

Drie maanden zonder voetbal. Drie maanden van contemplatie voor de top van Anderlecht. Er zal vooral naar Jesper Fredberg gekeken worden. Die moet een volledig nieuwe kern smeden bij Anderlecht. Zijn plan op korte en lange termijn verschillen daarbij nogal.

We gaan de fans van Anderlecht geen blaasjes wijsmaken: als er deze zomer een goed bod binnenkomt voor zowel Zeno Debast als Bart Verbruggen zijn ze beiden weg. Dat zou in één klap heel wat schulden kunnen wegwerken. Maar op het budget van Jesper Fredberg gaat het niet zoveel invloed hebben.

Er moet nog veel aangezuiverd worden. Het blijft de taak van Fredberg om kwaliteitsvolle spelers te vinden voor een beperkte transferprijs. Daarnaast moet hij een quasi halve kern wegkrijgen. Alles wat door de mand viel dit seizoen zal moeten vertrekken. Die analyse zal al heel vlug gemaakt worden.

Business model: kopen en verkopen om gezond te worden

Een nieuw contract voor Lior Refaelov? We vrezen ervoor. Diawara, Murillo, Raman en Ishaq zijn spelers die sowieso weg mogen. Of hij ze ook wegkrijgt, is een andere zaak. Islam Slimani zou deze week wel een nieuw contractvoorstel krijgen.

Maar het belangrijkste: er moet kwaliteit bij. In alle linies. Links- en rechtsback, een nummer 8, een aanvallende middenvelder, twee wingers, een aanvaller... Het lijstje is lang. En liefst voor eind juni, zodat Anderlecht eindelijk eens een voorbereiding kan starten met een kern die nagenoeg compleet is. Met twee gerodeerde spitsen dus.

Het plan van Fredberg is duidelijk: Anderlecht zoekt goeie spelers, maar die moeten (voorlopig) ook niet lang blijven. Anderlecht wil de komende jaren zo snel mogelijk heel gezond worden om daar later de vruchten van te plukken.

Eén of twee jaar een meerwaarde creëren en dan verkopen. Twee à drie spelers per seizoen, zodat het niet elke keer van nul herbeginnen is. Enige vereiste: ze moeten aantonen dat ze alles willen geven voor Anderlecht. Voor minder doet Fredberg het niet.

Om een voorbeeld te geven. Onlangs was er veel te doen over de tienjarige Joris Manzila die naar Club Brugge vertrok. Op Neerpede gaat het verhaal dat de ouders van Manzila het kantoor van Fredberg binnenstapten en onder andere eisten dat hij de nummer 10 zou dragen en dat er op een bepaalde manier met hem gespeeld moest worden. De Deen kapte het gesprek meteen af en liet hem gaan.

Onrealistische eisen Vandenhoute

Fredberg voert alle gesprekken persoonlijk. Daarin moet hij voelen dat de wil er is om bloed, zweet en tranen te laten om Anderlecht weer op niveau te krijgen. Da's een uitdaging die op dit moment zelfs Hercules zou afschrikken. De bedoeling is om binnen een vijftal jaar in een situatie te zitten waarin ze niet meer hoeven verkopen.

Eén belangrijke voorwaarde daarbij: niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhoute mag zich niet moeien. De onrealistische eisen die hij de afgelopen twee jaar stelde aan een ploeg die met haken en ogen aan elkaar hing, waren véél te hoog gegrepen. Het heeft tot een paar onlogische beslissingen geleid.

Anderlecht zit diep, héél diep. Eén transferperiode gaat dat niet oplossen. Maar slechter doen als dit seizoen is vrijwel onmogelijk. Niet? Het wordt de zomer van de laatste kans vooraleer de club helemaal afglijdt naar de krochten van de middenmoot.