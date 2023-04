Kroniek van een aangekondigde degradatie? Essevee scoorde meer dan Anderlecht en Charleroi, PSV klopt aan voor ... verdediger

Het doek is gevallen voor Zulte Waregem. Na achttien jaar degradeert de club naar de Challenger Pro League. Het hing misschien al een tijdje in de lucht.

50 doelpunten scoorde Zulte Waregem dit seizoen. Dat zijn er meer dan Charleroi, Anderlecht, STVV, Mechelen, Kortrijk, Eupen, Oostende en Seraing.

Het zijn er zelfs evenveel als Cercle Brugge, dat op de slotspeeldag play-off 2 wist af te dwingen op het veld van Essevee. Het échte probleem zat dus achteraan, met 78 tegengoals.

78 tegendoelpunten

"Al slikken we 100 tegendoelpunten, als we zo blijven spelen zullen we ons redden", gaf Mbaye Leye halfweg het seizoen aan. Het zou niet lukken - Leye zelf werd aan de kant geschoven.

Sinds het einde van Francky Dury zagen we op anderhalf seizoen overigens drie trainerswissels: Simons/De fauw - Leye - D'Hollander. Daarmee was ook op dat gebied de stabiliteit weg.

© photonews

Al te vaak speelde Essevee met de schrik op het hart. De manier waarop ook het bestuur nog nerveus was bij een afgekeurd doelpunt op een 1-4 stand in Eupen tekenend voor wat er ook op het veld gebeurde.

De eerste tien minuten tegen Cercle Brugge waren wat dat betreft ook tekenend. Druk zettend, dicht bij de 1-0 komen en op de eerste twee kansen wel twee goals slikken: 0-2, pakweg opdoffer twaalf of zeventien dit seizoen.

Stabiliteit

"Aan passie en strijd lag het niet, de mentaliteit was prima. Misschien zat er te veel spanning op de wedstrijd en zo moeten we voor de zoveelste keer terugknokken. Wat we zelfs nog doen", aldus Jelle Vossen na de 2-3 tegen Cercle.

Een gevoel dat ook leefde bij coach D'Hollander: "Cercle kon een kwartier voor tijd nog drie topspelers inbrengen die het verschil konden maken."

© photonews

"De afgekeurde 3-2 is het verhaal van net niet, van al te vaak klappen te krijgen. We degraderen niet in de laatste wedstrijd, iedereen heeft gezien dat het te vaak net niet is geweest. Het zal bezinnen zijn, ook voor het bestuur om te kijken waar de fouten gemaakt zijn en welke visie ze naar de toekomst willen laten zien."

De tegendoelpunten? Dat was ook de voorbije jaren al een probleem, ondanks (of dankzij) het uitproberen van heel veel verschillende spelers in de defensie. Ewoud Pletinckx kreeg ooit ook de wind van voren bij Essevee, maar is nu een sterkhouder bij OH Leuven.

Bezinnen

Het gaat dus mogelijk ook om vertrouwen en wie je naast je staan hebt. Olivier Deschacht was niet eens zo lang geleden nog de meest stabiele factor. En ondertussen is er talent, want Tambedou liet dit seizoen mooie dingen zien en jeugdproducten Thiam en Willen mogen er ook zijn.

Die laatste scoorde afgelopen weekend zijn eerste profdoelpunt en staat ondertussen zelfs in de belangstelling van PSV Eindhoven. Om maar te zeggen: niet alles is krot en mot. "Wij komen terug", zeggen ze op de webstek van Essevee. Maar eerst stevig bezinnen dus, en misschien niet meteen iedereen laten vertrekken.