Nu is ook een andere club in de Jupiler Pro League in het vizier van Club Brugge gekomen



Foto: © photonews

Club Brugge zou al bij Zulte Waregem willen gaan shoppen voor Alieu Fadera, maar hij is niet de enigste die in het vizier van de Bruggelingen is gekomen. Volgens Het Nieuwsblad wil Club Brugge zich nog gevoelig versterken met het oog op volgend seizoen. Woensdag werd al een nieuwe winger voorgesteld. Dat kan u HIER lezen. De transferhonger naar vers bloed is nog niet gestild. Abdelkahar Kadri, 22 jaar en Tsuyoshi Watanabe, 26 jaar hebben zich in de kijker gespeeld van Club Brugge. Beide spelers van KV Kortrijk behoren tot de absolute sterkhouders bij de West-Vlamingen. KV Kortrijk liet weten dat voor beide spelers nog geen officieel bod is uitgebracht door Club Brugge en dat er voor beide spelers ook buitenlandse interesse is.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur