Kompany kampioen met zelf samengestelde kern. Wat als... Anderlecht hem ook die macht had gegeven?

Vincent Kompany heeft zijn topseizoen bij Burnley afgerond met de titel. Dat zat er al lang aan te komen natuurlijk. De manager van The Clarets kreeg van zijn eigenaars de vrije hand en beschaamde dat vertrouwen niet. Bij Anderlecht wilden ze hem zoveel macht niet geven. Een fout?

We gaan niet mee huilen met de wolven in het bos. Bij Anderlecht maakte Kompany wel degelijk fout, maar dat is een leerproces van een jonge coach. De grote kwaliteit van Kompany is dat hij razendsnel leert uit de fouten die hij maakt. Zelfs bij de bestuurstop van paars-wit geven ze dat toe.

Coach/sportief directeur

Het gevoel leeft er dat hij - met de kennis die hij nu heeft - nooit de bekerfinale vorig seizoen had verloren. Want dat deed pijn. Anderlecht had dat nodig op dat moment. Maar daarna is het te snel uit de hand gelopen in de relatie tussen bestuur en trainer.

De nuchtere analyse die gemaakt had moeten worden, is er niet gekomen. Er is gehandeld in de nasleep van de emoties van de wedstrijden tegen Gent in de finale en de eerste wedstrijd van de play-offs tegen Union. Kompany vroeg ook om afgerekend te worden op een kern die hij zelf had samengesteld.

Nu zijn wij - en velen met ons - wel fan van dat Premier League-systeem. Een manager mag zelf zijn kern samenstellen met het budget dat hij krijgt en wordt daarna beoordeeld op de resultaten die hij daarmee neerzet. Dat lijkt logisch.

Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke zagen dat niet zitten en de twee partijen gingen zonder veel discussie uit elkaar. Bij Burnley kreeg hij wel die vrijheid. Een ploeg die helemaal opnieuw gebouwd diende te worden.

Transfers

Er vertrokken zo'n 20 spelers, goed voor 76 miljoen euro transferinkomsten. Daarvan besteedde Kompany 38 miljoen in 23 nieuwe spelers. De duurste daarvan: Lyle Foster voor 11 miljoen aan Westerlo. De tweede duurste? Manuel Benson, die voor 4 miljoen werd weggehaald bij Antwerp.

Kompany weet heel goed welk type spelers hij wil, waar hij ze kan vinden en hoeveel hij ervoor moet betalen. Een coach en sportief directeur in één.

Had hij bij Anderlecht hetzelfde kunnen doen? Het is een vraag die nooit een antwoord zal krijgen. Wellicht hadden de Brusselaars wel het seizoen kunnen beginnen met een spits - al dan niet gehuurd - die in het spelsysteem paste. En was het spelsysteem aangepast op de spelers die hij had.

Er is veel misgelopen bij Anderlecht dit seizoen en daar moeten anderen verantwoordelijkheid voor nemen. Maar Kompany... die had minstens nog de kans moeten krijgen. Daarna pas had je zijn werk kunnen beoordelen.