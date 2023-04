Nog eens een kapitaalsverhoging bij Anderlecht: een competitievere ploeg?

Marc Coucke heeft nog maar eens miljoenen in Anderlecht gepompt. Volgens een sporteconoom een logische stap. In totaal pompte hij al meer dan 100 miljoen euro in Anderlecht. Het doel is om veel beter te doen dan afgelopen seizoen, maar zal dat wel lukken?

Het seizoen 2022-2023 was een ramp voor Anderlecht. Het eindigde pas 11e in de reguliere competitie en liep zo een plaats voor de play-offs mis. Zo is er geen Europees voetbal voor volgend jaar.

Ook zal Anderlecht daardoor minder geld binnenhalen. Europees voetbal zorgde immers voor extra inkomsten en Anderlecht rekent in zijn begroting ook op Europees voetbal om alles financieel te doen kloppen. Zo zorgde de campagne in de Conference League voor het nodige extra budget.

Maar Anderlecht speelt tijdens het seizoen 2023-2024 sowieso niet Europees. Dus het zal daardoor een lager budget hebben. Ook een seizoen zonder play-offs zorgt mogelijk voor een lager budget, want de abonnees willen hun geld voor de misgelopen play-offs terug. Ook daardoor is er minder budget voor volgend seizoen.

© photonews

Anderlecht wil een competitievere ploeg voor volgend seizoen. Dus was een andere oplossing nodig. Marc Coucke zal wellicht opnieuw miljoenen euro's in Anderlecht pompen. Een logische stap volgens sporteconoom Thomas Peeters. Het geld moet immers ooit eens renderen.

Hoe die competitievere ploeg er dan zal uitzien, valt nog af te wachten. Er zijn enkele sterkhouders die wel zullen blijven. Zeno Debast en Bart Verbruggen zullen wellicht enkel bij een bod dat niet af te slaan is, vertrekken. Ook zullen ze Yari Verschaeren niet willen laten gaan, want de wedstrijden voor zijn zware blessure was hij een van de bepalende spelers in de ploeg.

© photonews

Het zal wel zonder Lior Refaelov zijn. Anderlecht besliste om hem te laten gaan. In principe blijft Jan Vertonghen wel om voor de nodige ervaring te zorgen. De club zal Islam Slimani ook willen houden. Hij was belangrijk met enkele cruciale doelpunten. Verder is het wachten op de verdere ontbolstering van Kristian Arnstad.

Brian Riemer blijft al sowieso en zal deze keer genoeg tijd hebben om iets op te bouwen. Bij momenten liet hij Anderlecht al goed voetballen, maar de prestaties waren te wisselvallig. Met het nodige extra geld moet er een kwaliteitsinjectie komen, zodat Riemer een competitiever Anderlecht op het veld kan zetten.