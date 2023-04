Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal: "Zoals ik het nu hoor is het een ramp"

KAA Gent is op zoek naar een geldschieter. Volgens verklaringen van Hein Vanhaezebrouck kan dat geen dag te vroeg komen.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat KAA Gent te koop stond. Of beter, dat het huidige clubbestuur op zoek is naar een investeerder om de club naar een hoger niveau te tillen.

Uiteraard heeft trainer Hein Vanhaezebrouck daar zijn zegje over te doen. “Ik ken de financiën niet van de club, maar zoals ik het nu hoor, is het een ramp”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Grote transfers zullen dan ook niet voor deze zomer zijn, als er geen geldschieter in de Ghelamco Arena komt. “We zullen dus niet veel kunnen doen. Ik hoop dat men ermee bezig is. Ik heb al enkele keren op de knop gedrukt, maar je mag ook niet voor alles de clubleiding de schuld geven.”

En daar zit ook de coronacrisis nog altijd voor iets tussen. “Door Covid is de financial fairplay weggevallen. Als je ziet hoeveel miljoenen er sindsdien in ons voetbal zijn gepompt… Niet alleen bij grote clubs, maar ook bij kleinere clubs zie je enorme kapitaalverhogingen.”