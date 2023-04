Ontzettend nuchter toptalent Club Brugge verrast: "Nog 15 jaar topvoetbal? Ik weet niet of ik daarnaar uitkijk"

Jorne Spileers heeft een fantastische opmars gemaakt in het A-elftal van Club Brugge sinds Rik De Mil er overnam. Hij is niet meer weg te denken uit de basis en de 18-jarige lijkt een grote toekomst in het vooruitzicht te hebben. Maar hij is ook heel 'down to earth'.

In KVW wordt hem gevraagd of hij er naar uitkijkt om nog 15 jaar profvoetbal op het hoogste niveau te spelen. “Ja en neen... Ja, omdat het altijd mijn ambitie is geweest. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Weinig of geen privacy meer, hé. Dat merk ik nu al op restaurant of op de trein", zegt hij. Zijn privéleven is belangrijk voor hem. "Ook eens op stap gaan op de Eiermarkt in Brugge is er niet meer bij. Het vraagt toch veel opofferingen. Oké, we verdienen veel geld maar ik hoef niet al te veel luxe. Ik trek hooguit eens de stad in om wat te shoppen." Een jongen die met beide voeten in de Vlaamse klei staat. "En na de competitie ga ik met mijn vriendin Lindsay wel op reis maar dat wordt ook geen vijfsterrenhotel op de Seychellen hoor. Ook een chique auto zegt mij niet veel.”