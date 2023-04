Toch vreugde op Anderlecht: dit moment van broers na titel doet harten van fans sneller slaan

Het is niet allemaal kommer en kwel op Anderlecht dezer dagen. Er komen veel doemberichten over vertrekkende jeugdspelers, maar er loopt nog altijd heel wat talent rond op Neerpede. De U13 van de club speelde gisteren kampioen en daar kwamen toch wel wat speciale foto's bij te zien.

Bij de U13 speelt immers Cresus Kana, net als zijn grote broer Marco een groot talent. De 11-jarige vierde gisteren met zijn teamgenoten de titel, maar ook broer Marco was aanwezig. De twee schelen zeven jaar, maar hebben een fantastische band.

Cresus is ook ballenjongen bij de wedstrijden van de A-ploeg en mag regelmatig met zijn broer in de kleedkamer van de grote jongens rondhangen. Hij is dan ook zeer geliefd. De foto van de twee maakte heel wat furore op sociale media.