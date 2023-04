Westerlo heeft opvolger De Cuyper in het vizier, maar... ook Manchester City heeft een oogje op hem

Westerlo kreeg te horen dat Club Brugge revelatie Maxime De Cuyper voor volgend seizoen terugverwacht in Jan Breydel. Ze wilden hem eigenlijk houden, maar daar is dus geen sprake van. Intussen is de zoektocht naar een vervanger al gestart.

En volgens GvA hebben ze er al eentje in het oog. Het gaat om Jordan Bos, een 20-jarige Australische linksback met Nederlandse roots. hij speelt momenteel bij Melbourne City, dat ook eigendom is van de City Football Group. Er werden zelfs al gesprekken gevoerd met Manchester City over een mogelijke overgang, maar daar is nog niets uitgekomen. Ook Besiktas en Borussia Dortmund hebben hem in het vizier. De flankspeler is net als De Cuyper een wingback die de hele flank kan bestrijken. Hij scoorde dit seizoen twee keer en gaf vijf assists bij de leider in de Australische competitie. Hij maakte ook al zijn debuut voor de nationale ploeg van Australië.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KAA Gent - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.