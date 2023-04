Van Bommel lijkt spijt te hebben van transfer: "Te vroeg"

Het hing al een tijdje in de lucht en afgelopen maand werd het bevestigd. En dat is misschien toch niet zo goed nieuws volgens de coach.

William Pacho vertrekt op het einde van het seizoen naar Eintracht Frankfurt. Het gaat om een uitgaande recordtransfer voor Antwerp.

Hij tekende in Duitsland een contract tot 2028. De centrale verdediger was pas sinds januari 2022 bij Royal Antwerp FC.

Hij ontwikkelde zich snel en leverde zo een recordbedrag op voor Antwerp. Het zou om een bedrag van negen miljoen euro gaan - ook zijn marktwaarde op Transfermarkt.

Maar dat had meer kunnen zijn. Analisten spraken van een veelvoud als The Great Old hem nog wat langer had kunnen houden.

Te vroeg verkocht

En ook coach Mark van Bommel ziet het met lede ogen aan in Het Laatste Nieuws: "Hij heeft zich enorm ontwikkeld met Toby Alderweireld naast zich."

"We hebben hem nog te vroeg verkocht aan Eintracht Frankfurt, denk ik", heeft hij toch wat spijt van de beslissing.