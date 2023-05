Ex-speler van Anderlecht haalt uit naar de trainer van Kevin De Bruyne: "Ik ben geen kind meer, ik ben 29"

Manchester City nam de scalp van Arsenal in hun onderling duel en staat terug aan kop in de Premier League. Samir Nasri speelde voor beide clubs en had wel verwacht dat de Citizens de titelstrijd naar zich zouden toetrekken.

De Fransman speelde in het verleden één jaar bij Anderlecht onder Vincent Kompany. De oud-speler van paarswit kwam niet verder dan zeven duels en scoorde daarin twee keer. Nadien hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak. Samen met 'Vince the Prince' speelde de oud-speler ook samen bij Manchester City waar ene Pep Guardiola het roer overnam op het einde van Nasri's periode bij de club uit Manchester. Bij het Nieuwsblad keek de spelmaker terug op zijn korte samenwerking met de Spaanse trainer. "Natuurlijk vraag ik me weleens af hoe het zou geweest zijn onder Guardiola. Omdat hij gezien mijn kwaliteiten de best mogelijke trainer is. Hij is arrogant, maar op een goede manier. Hij weet dat hij de beste trainer ter wereld is en brengt dat ook op je over", vertelt de ex-international. Guardiola en Nasri hadden een aanvaring voor de aanvang van een nieuw seizoen. De ex-speler begon met overgewicht aan het nieuwe seizoen en mocht het bekopen van de Catalaan. "Ik zei tegen hem: kan het ook een toontje lager, schreeuw niet zo tegen mij. Ik ben geen kind meer, ik ben 29. Misschien was mijn vakantie een uitlaatklep, om even te doen wat ik wilde." De coach excuseerde zich daarna bij de Fransman, maar Nasri werd uitgeleend aan Sevilla en daarna verkocht aan het Turkse Atalyaspor en speelde niet onder de trainer van Manchester City.