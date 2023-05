Huilen met de pet op tijdens eerste speeldag, maar Gent komt met verklaring (en hoop)

Iedereen vocht om in de play-offs te geraken, maar de ene heeft net iets meer aantrekkingskracht dan de andere. Terwijl de Cegeka Arena afgeladen vol zat voor Genk-Club Brugge, was het in de Europe Play-offs eerder huilen met de pet op.

Vooral in Gent-Westerlo was het frappant te noemen. Met 7.880 toeschouwers was de Ghelamco Arena niet eens voor de helft gevuld. Het was zelfs een daling van 43 procent in vergelijking met het reguliere seizoen, berekende HLN.

In Cercle-Standard was het niet veel beter, want daar waren er 14 procent minder toeschouwers. Dat terwijl de play-offs toch extra volk zouden moeten lokken.

Bij Gent is de verklaring niet ver te zoeken. "De ontgoocheling bij de supporters om het missen van de Champions’ play-offs was enorm”, zegt manager Michel Louwagie. “We stonden drie à vier weken op de vierde plek en het moeilijkste deel van het programma leek achter de rug… Er dan nog uitvallen was een enorme patat of uppercut. Meer is het niet.”

Al hopen ze wel dat nu er een zeker Europees ticket is voor de winnaar, er straks meer volk zal opdagen.