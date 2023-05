Filip Joos duidelijk: "Als Antwerp kampioen wil worden, moeten ze die stap maken tegen kneusje Club Brugge"

Voor Union SG en Antwerp beginnen woensdagavond ook de play-offs. En dus is de spanning nu al te snijden.

Vier ploegen strijden om het allerhoogste, al zijn er dat na de nederlaag van Club Brugge bij Genk misschien maar drie meer.

Rest de vraag: wie gaat versagen in de strijd om de titel? "Antwerp had het twee keer moeilijk tegen Club Brugge", aldus Filip Joos in de Play Sports Podcast.

"Tegen de gevestigde top qua naam, dus ook Anderlecht zelfs bijvoorbeeld, lijken ze met een mentale rem te spelen en spelen ze niet goed."

"Dat is de stap die Antwerp nog moet nemen. Kunnen ze dat nu in de play-offs tegen Club Brugge? Dat is interessant om te bekijken."

Kneusje?

"De facto is Club Brugge als vierde in de stand op dit moment het kneusje waar je geen punten mag tegen verliezen."

"Ze verliezen vaak op bezoek bij Club Brugge, dus dat is iets waar ze nu overheen moeten kunnen raken. Als ze kampioen willen worden moeten ze dat wel overwinnen."