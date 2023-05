Gumienny zag goede scheidsrechters afgelopen weekend, maar begreep één beslissing niet

Met de bekerfinale en een duel tussen Club Brugge en KRC Genk stonden twee heel belangrijke affiches op de agenda. Serge Gumienny was best tevreden over de arbitrage.

Een bekerfinale en Genk-Club Brugge in de Champions’ Play-Offs. Het was uitkijken of de arbitrage het hoofd koel kon houden. Serge Gumienny zag een goede Jonathan Lardot en Lawrence Visser bezig, al was er ook één groot vraagstuk. Joseph Paintsil zag een doelpunt afgekeurd worden en daar had de ex-scheidsrechter het toch wel bijzonder moeilijk mee. “Ik vond het raar dat de VAR tussenkwam bij de buitenspelgoal van Paintsil”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Sor stond inderdaad offside, maar dat was 18 seconden vooraleer het doelpunt viel. Dat de aanval maar bleef duren was volgens Gumienny de schuld van Club Brugge omdat zij tot twee keer toe de bal niet konden ontzetten. “Terwijl het daar wel de kans toe had. Tja, dan moet je de bal beter wegwerken. Nu bleef Genk in die aanval omdat Club het niet goed deed”, besluit Gumienny.