Jackpot voor Anderlecht ? "Hij is hier gelukkig, we gaan akkoord zoeken"

Kristoffer Olsson wordt dit seizoen door Anderlecht uitgeleend aan Midtjylland. En daar maakt de Zweed heel wat indruk.

In 2021 kwam de 27-jarige Kristoffer Olsson over van Krasnodar naar Anderlecht, maar daar kon hij nooit helemaal overtuigen.

En dat ondanks een transfersom van vier miljoen euro, toch niet minnetjes voor paars-wit. Na een jaar werd een oplossing gezocht.

© photonews

Die werd gevonden in de vorm van een uitleenbeurt aan Midtjylland, waar hij ondertussen toch al indruk wist te maken.

Met 3 goals en 5 assists in 33 wedstrijden is de middenvelder een van de absolute sterkhouders in Denemarken.

Akkoord

En dus willen ze wel zaakjes doen bij de club. "Hij is heel interessant voor ons", klinkt het bij monde van Svend Graversen in Tipsbladet. "Hij is hier gelukkig, we willen en gaan een akkoord zoeken."

De aankoopoptie is er eentje van vier miljoen euro. Duur voor de club, maar ze willen wel een akkoord zoeken met Anderlecht. Misschien dat er ergens halfweg een vergelijk gevonden wordt waardoor Anderlecht een groot deel van de betaalde transfersom kan recupereren.