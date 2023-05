📷 Royal Antwerp FC heeft slecht nieuws na winst in de bekerfinale

Na de winst in een bekerfinale hoort er ook meestal een huldiging op het stadhuis. Antwerp is nog volop in de running voor de titel in de Jupiler Pro League en daarom liet de Great Old weten dat de huldiging van volgende week donderdag niet doorgaat.

In principe zouden Mark Van Bommel en zijn mannen worden gehuldigd op het stadhuis in Antwerpen voor hun overwinning in de bekerfinale. Dit is meestal dan een moment waarop er met de fans wordt gevierd op de Grote Markt. Via de officiële Twitterpagina liet de club weten dat de huldiging wordt geannuleerd. Voor de club en sommige fans komen de festiviteiten op een moeilijk moment en daardoor werd dit dan ook afgelast. Er is nog geen duidelijkheid wanneer de huldiging wel zou kunnen doorgaan. RAFC wil de focus houden op de Play-offs, maar er zal op een later tijdstip worden gecommuniceerd wanneer de huldiging op het stadhuis in Antwerpen wel zal doorgaan. BEKERHULDIGING GEANNULEERD ❌



De huldiging voor onze bekerwinst op het stadhuis, volgende week donderdag, gaat niet door. RAFC wil de focus op het sportieve (het vervolg van de Champions' play-offs) leggen en tegelijk rekening houden met de feedback van onze fans die het een… pic.twitter.com/vFRSYFgsKo — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 4, 2023