Mama Alderweireld voert een emotioneel betoog: "En dat voor een Beerschotsupporter"

Royal Antwerp FC pakte zondag de beker door KV Mechelen te kloppen. Voor de hele ploeg was het een prijs die enorm veel deugd deed.

Kapitein Toby Alderweireld was duidelijk heel erg blij met de beker, terwijl hij in zijn carrière toch al aardig wat topmomenten meemaakte. Mama Maria zegt precies waar het op staat voor zoonlief na de bekerwinst.

“Hij wou bewijzen dat hij hier niet kwam uitbollen. En hoe kan dat beter dan door iets te winnen voor 'zijn' Antwerpen? Het is een kers op de taart, ook al heeft Toby al zoveel meegemaakt in het voetbal”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De kers op de taart, maar er is nog een grotere kers te verdienen. En ook daarvan mag er volgens mama Maria gedroomd worden. Het zou het verhaal nog wat mooier maken dan het nu al is.

“We zijn blij dat we Toby en zijn gezin eindelijk wat dichter bij ons hebben, glundert moeder Marina. En we zijn ook tevreden dat we Toby wat vaker kunnen zien voetballen. Zelfs mijn vader, die al heel zijn leven Beerschotsupporter is, heeft gejuicht toen Toby de beker in de lucht mocht steken”

De grootvader van Toby is ondertussen 86. Hij had nooit verwacht om zijn kleinzoon nog eens live aan het werk te zien.