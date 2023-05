Gouden Schoen en Nederlands journalist nemen verdediging Noa Lang op zich: "Helaas moet ik hem gelijk geven"

Noa Lang heeft dit seizoen al het één en ander over zich gekregen. Onder Carl Hoefkens én Scott Parker zat hij soms op de bank. Hij kreeg kritiek over zijn manier van spelen én kreeg na de wedstrijd tegen Genk ook nog eens alle zonden van Israël over zich. Onterecht, vinden velen.

Daarbij ook voormalig Gouden Schoen en vedette Mbark Boussoufa. "Weet je wat het is?", zegt Boussoufa in HLN. "Als een club zoals Brugge of Anderlecht wat vaker verliest, dan zijn het altijd de jongens zoals Noa die het meest geviseerd worden."

"Zo gaat dat bij de mensen - eerst staan ze op de banken voor je en dan slaan ze het deksel op je neus. Noa moet rustig blijven en doen waar ie zo goed in is: voetballen."

Ook Valentijn Driessen, Nederlands journalist, volgt de verrichtingen van Lang al lang voor De Telegraaf. "Lang vindt zichzelf de beste voetballer van België, en helaas moet ik hem gelijk geven. Zijn maniertjes zitten nu eenmaal in de persoonlijkheid van die jongen en dat zal er echt nooit uitgaan. Over tien jaar praten we er nog steeds zo over."