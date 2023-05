Dit is waarom Ajax wel nog rol van betekenis ziet voor Jean Kindermans, Anderlecht nu aan zet

Ajax heeft Jean Kindermans op zijn radar staan. De directeur jeugdopleidingen kan ook bij Anderlecht blijven, maar door al het gebeurde voelt hij zich uiteraard in zijn eer gekrenkt. Waarom wil de ene gerenommeerde opleiding hem wel en twijfelt de andere?

Bij Anderlecht willen ze al langer meer datagericht gaan werken. Dat idee ontstond al toen Peter Verbeke er nog de sportieve baas was en is niet veranderd onder Jesper Fredberg. Het is een feit dat er bij paars-wit weinig evolutie zat in dat departement terwijl alle concurrerende ploegen daar wel al hard op leunen.

Dat en zijn 'niet-marktconform contract' zorgden ervoor dat er twijfel ontstond over de toekomst van Kindermans bij Anderlecht. Er moet gemoderniseerd worden en de vraag was of Kindermans daar nog inpaste. Na alle commotie ging het Brusselse bestuur echter wel weer met hem aan de tafel zitten. Maar of hij nog dezelfde zeggenschap zou hebben, was niet duidelijk.

Oog voor talent

Intussen is Ajax op de proppen gekomen. De Toekomst, het opleidingscentrum van de Amsterdammers, is zowat de maatstaf waar alle Europese ploegen zich aan willen spiegelen. In de loop der decennia is daar enorm veel talent uitgekomen.

Eén van de regels is er: een buitenlandse speler moet drie keer beter zijn dan een Nederlandse jongen vooraleer hij er zijn voetbaltas mag neerzetten. Een filosofie die Kindermans ook jaren gehanteerd heeft bij Anderlecht. En hij heeft een oog voor talent, wat bij Ajax nog steeds het belangrijkste is.

Die kwaliteit plus zijn ervaring zijn een troef voor Ajax. Aan data kan gewerkt worden. Talent, dat heb je of heb je niet. De detectie daarvan in combinatie met de juiste mentaliteit bij jeugdspelers is iets wat Ajax wel kan gebruiken. Als Hoofd Opleidingen nog wel, want Saïd Ouaali, die dat tot nu toe deed, stopt ermee.

De vraag is of Anderlecht er alles aan gaat doen om Kindermans te houden. Een vertrek zou weer olie op het vuur van de reeds kwade fans betekenen. Jesper Fredberg wil hem houden, maar aan andere voorwaarden. De kans is niet groot dat Kindermans dat zal aanvaarden.