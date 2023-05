Van 1/8 finales CL naar Conference League-voorronden, wat betekent dat voor Club? Vanaken zegt waar het op staat

Geen besprekingen voor de Champions League meer. De voorronden van de Conference League, daar zullen Club Brugge en Hans Vanaken terechtkomen.

Club Brugge zal haast zeker als vierde eindigen in de play-offs. Dat betekent: drie ellendige voorronden moeten overleven om nog maar in de groepsfase van de Conference League te belanden. Dat is wel wat anders dan kwalificatie afdwingen voor de achste finales van de Champions League, zoals Club dit seizoen deed.

Gaat Vanaken zich voor de Conference League kunnen opladen? "Natuurlijk, ja. Het is iets anders, maar de Belgische ploegen hebben bewezen dat je daar ook ver in kunt geraken. Je kunt daar ook een mooi parcours afleggen, ook al is het dan tegen minder sexy tegenstanders. Wie weet hoe ver we kunnen geraken."

Aanpassen

Die voorronden in het bijzonder zullen toch enige gewenning vergen. "Het spelen van die voorronden zal aanpassen zijn, maar dat is altijd zo. Als je enkele jaren op rij Champions League speelt, wordt dat aanpassen. Maar daarom mag de motivatie niet minder groot zijn."

"We hebben dat ook nodig als Club Brugge zijnde om zeker tot Nieuwjaar twee matchen per week te spelen. En als je Conference League speelt eigenlijk ook na Nieuwjaar. Uiteindelijk wordt een kern samengesteld om zowel in de competitie en in de beker als Europees te spelen", onderstreept Vanaken. "Dat zal volgend seizoen niet anders zijn."