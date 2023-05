Nieuwe bestuurder van Anderlecht reageert voor het eerst na zijn aanstelling

Tomas Van Den Spiegel moet RSC Anderlecht mee uit het slop halen. De CEO van Flanders Classics én voormalig topbasketballer gaat in de Raad van Bestuur zetelen.

Tomas Van Den Spiegel gaat Mauvavie vertegenwoordigen. Het is meteen een eerste link met Wouter Vandenhaute. Daarnaast is de voormalige topbasketballer uiteraard een bekend gezicht als CEO van Flanders Classics.

“Ik wil me eerst en vooral inwerken”, reageert Van Den Spiegel in Het Nieuwsblad over zijn nieuwe rol als paars-witte bestuurder. “Mijn link met Vandenhaute? Ik heb vooral veel aan zijn feedback. Op basis daarvan kan ik aan de slag om zaken te verbeteren.”