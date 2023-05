Veel bedenkingen bij beslissing van Fredberg bij Anderlecht: "Zal nu niet het geval zijn"

RSC Anderlecht staat voor cruciale weken en maanden. Als de club een eerste stap vooruit wil zetten, dan moet dat gebeuren in de komende zomermercato.

CEO Sports Jesper Fredberg verraste door te stellen dat er flink zal ingegrepen worden in de technische staf bij RSC Anderlecht. Dat gebeurt met duidelijke bedoelingen. “Nu is Fredberg een volledige staf aan het samenstellen op maat van Brian Riemer. Die wil vooral mensen om zich heen die achter zijn beslissingen staan”, zegt Anderlechtwatcher Yves Taildeman aan Knack.

Daar wordt stevig wat voorbehoud bij gezet door Taildeman, zo vervolgt hij zijn verhaal. Het is voor hem soms goed dat een trainersstaf wat tegenstribbelt tegen de beslissingen van de hoofdtrainer. Dat zal nu niet het geval zijn.

Dat was al te zien in de aanstelling van de nieuwe keeperstrainer Javier Melchor. “Indien ik moest kiezen tussen iemand die nog niet al te veel heeft bewezen of een Erwin Lemmens, die met spelers als Thibaut Courtois samenwerkte, dan zou ik het wel weten. Maar Melchor zal Riemer waarschijnlijk minder vaak tegenspreken.”