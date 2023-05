'Na Bayern München komt nu ook Manchester United aankloppen voor sterkhouder Anderlecht'

Bij RSC Anderlecht zou het wel eens een pittige en interessante zomer kunnen worden. Voor een speler lijken de grote clubs massaal aan te kloppen.

De grootste indruk liet doelman Bart Verbruggen (20) na de voorbije maanden, ook en zeker in de Conference League.

De Nederlander krijgt sinds de komst van Brian Riemer de voorkeur op Hendrik Van Crombrugge in doel. En dat deed Verbruggen overtuigend.

Verbruggen maakte in de Conference League indruk en ook in de Belgische competitie doet de Nederlander het goed. Dat leverde hem in maart al een eerste selectie voor Oranje op.

Bayern München toonde interesse enkele weken terug, ondertussen zijn ook andere topclubs wakker geschoten.

Man United

Volgens Manchester Evening News mag ook Manchester United bij de gegadigden genoemd worden. Ook zij zijn op zoek naar een nieuwe doelman.

Anderlecht aast op een mooie transfersom en hoopt de speler eventueel eerst nog wat te kunnen laten rijpen in het Lotto Park.