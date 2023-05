Johan Boskamp maakt opvallende vergelijking over Anderlecht

Johan Boskamp is een voetbaldier pur sang. Hij volgt dan ook heel wat competities van heel dichtbij op.

Dat RSC Anderlecht een seizoen doormaakte om snel te vergeten, dat lijkt nog een stevige onderschatting te zijn. Het is uitkijken hoe snel paarswit kan schakelen en zich opwerken naar de top zes van de rangschikking.

Want uiteindelijk is dat wat iedereen van RSC Anderlecht zo snel mogelijk verwacht, liefst volgend seizoen al: meespelen voor de landstitel in de Jupiler Pro League.

RSC Anderlecht is lang niet de enige topploeg van weleer in Europa die in dergelijk vaarwater terechtgekomen is en eruit moest geraken. Analist Johan Boskamp trekt een opvallende vergelijking tussen FC Barcelona en RSC Anderlecht.

“Bwa, ik zou liegen als ik zeg dat ik dit seizoen wild was van hun voetbal. Van het Barça dat het water uit mijn mond deed lopen - met het middenveld Busquets-Xavi-Iniesta - blijft vrijwel niets meer over”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Barcelona kan dit weekend de titel pakken en Boskamp hoopt dat dit een nieuwe start wordt. “Maar hopelijk is dit het begin van een nieuwe hoogconjunctuur. Grote clubs als Barcelona komen altijd terug. Dat hoop ik trouwens ook nog altijd van Anderlecht.”