Anderlecht heeft er een nieuw staflid bij voor volgend seizoen

Dries Bloemen wordt performance coach van de eerste ploeg van RSC Anderlecht. Dat laat de club weten op zijn officiële kanalen.

De 32-jarige Dries Bloemen wordt de nieuwe performance coach van de eerste ploeg van paarswit. Bloemen was het voorbije seizoen aan de slag als Head of Performance bij RWDM.

Daarvoor werkte hij 4 jaar bij OH Leuven, eerst als Performance Coördinator van de Academie en de U23 en daarna 2 jaar bij de eerste ploeg van OHL.

Dit betekent ook dat RSC Anderlecht de samenwerking met Thibaut Meyer in onderling overleg heeft stopgezet. “De club wil Thibaut bedanken voor zijn professionaliteit en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière”, klinkt het nog bij RSC Anderlecht.

Meyer was de laatste telg van het Mazzu-personeel in het Lotto Park. Hij kwam afgelopen zomer samen met Felice Mazzu over van Union SG en was de enige die nog gebleven was na het ontslag van Mazzu.