De nieuwe coach van Club Brugge heeft een deadline gekregen: topkandidaat én alternatieven zijn op de hoogte

Club Brugge wil de komende weken schakelen. Na het einde van het seizoen zal de nieuwe coach voorgesteld worden aan pers en publiek. En de situatie is simpel: er is één topkandidaat met daarnaast twee alternatieven.

We schreven het eerder al en herhalen het nogmaals: Ronny Deila is de topkandidaat om de nieuwe coach van Club Brugge te worden. De Noor is een overstap steeds meer genegen én zat vorige week opnieuw rond de tafel met Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe.

En het blauw-zwarte management heeft het huiswerk gemaakt. Deila heeft bedenktijd gekregen tot na het seizoen en moet dan de knoop doorhakken. Club Brugge wil immers dat de coach zich kan inwerken voor de start van de voorbereiding.

Plan B én C liggen klaar

En plan B én plan C liggen ook reeds op tafel. En die plannen hebben namen: Karel Geraerts en Alfred Schreuder. Ook hier geldt eenzelfde scenario. De gesprekken zijn achter de rug. De knoop wordt na de play-offs doorgehakt.