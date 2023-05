Manchester United, Bayern München en co zijn op de hoogte: in dit geval kost Verbruggen vijftien miljoen euro, maar Anderlecht laat som héél snel oplopen

Bart Verbruggen is gegeerd wild op de transfermarkt. De Europese topclubs staan nu al in de rij voor de doelman van RSC Anderlecht. En zijn prijskaartje is ondertussen ook bepaald.

Wouter Vandenhaute liet het vorige week al optekenen. “RSC Anderlecht moet niet verkopen om financiële slagkracht te hebben op de transfermarkt. Er is budget om ons te versterken en volgend seizoen opnieuw een rol te spelen.”

De toon is gezet. Ondertussen snuffelen Manchester United en Bayern München steeds nadrukkelijker aan de Nederlandse doelman. De Europese topclubs beseffen ondertussen goed genoeg dat er in het Astridpark géén koopjes te doen zijn.

Voor minder dan vijftien miljoen euro gaat Anderlecht niet rond de tafel zitten. En nog belangrijker: in het geval van een transfersom van vijftien miljoen euro is het meteen de bedoeling dat Verbruggen nog één of twee seizoenen in het Lotto Park kan rijpen.

Vijftien miljoen euro of... véél meer

Ook de Nederlander beseft dat de kans klein is dat hij meteen zal spelen in Manchester, München of elders. Maar wil zo’n club hem wél meteen kopen en meenemen? Dan spreken we al snel over twintig miljoen euro. Of zelfs nog meer.