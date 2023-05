De langverwachte terugkeer van Johan Boskamp in Extra Time leverde vuurwerk op met prikjes naar Wesley én Aster

Johan Boskamp zat (eindelijk) nog eens in Extra Time. En dat zullen we geweten hebben, want met hem is het altijd lachen geblazen.

Johan Boskamp in de televisiestudio van Extra Time? Dat was jaren geleden. En het deed deugd om de Nederlander nog eens te horen orakelen. Met titels voor zijn clubs Feyenoord, RWDM en Barcelona kon de gewezen Gouden Schoen natuurlijk niet ontbreken. Maar hij verbaasde toch vooral met heel wat boeiende en interessante quotes. Over Kylian Hazard van RWDM bijvoorbeeld: "Ik heb hem als kleine jongen bezig geziet en Kylian was echt fantastisch, maar hij was zo serieus als een voordeur. Een echte speelvogel." Toen Wesley Sonck hem niet serieus nam over bepaalde zaken, volgden uitspraken als "Dat zei ik toch, eikel" of de gekende tik op de arm. "Van jouw organisatie word ik helemaal gek", klonk het ook nog richting Sonck. Lionel Messi "Of Messi terug zal komen naar Barcelona? Ik denk het niet, al zou ik het leuk vinden. Vroeger deed hij na een actie twee minuten niets en nu is dat al drie-vier minuten soms. Hij wandelt maar wat en toch staat hij met twee-drie stappen helemaal vrij." Tot slot moest ook Aster Nzeyimana het te verduren toen die opmerkte dat Feyenoord misschien niet van het niveau van Gent is: "Was dit je laatste aflevering van Extra Time? Nog drie weken en dan ga je dansen bij The Voice. Ik? Ik moest weg van die gozer, die directeur van jullie."