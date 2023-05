Jérémy Doku de beste in Europese topcompetities op dit gebied

Aan Belgen die indruk maken in Frankrijk geen gebrek. Ook Jeremy Doku is nog steeds een topper te noemen.

Sinds Jeremy Doku terug is uit blessure maakt hij bij Rennes de nodige indruk in de strijd om Europees voetbal.

Met vier goals en twee assists in de laatste vijf wedstrijden is hij bijzonder wedstrijdbepalend voor de club uit Rennes.

Dribbels

Momenteel staan ze op een zesde plek, met dank dus aan de 20-jarige winger die heel veel indruk maakt de laatste maanden.

Met dank aan zijn dribbels ook. Dit seizoen zit hij aan liefst 6,7 geslaagde dribbels per wedstrijd. Dat is het beste van alle grote competities in Europa.