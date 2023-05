Analist zegt welke versterking Standard volgend seizoen het meest nodig heeft

Standard heeft er een sterk seizoen opzitten in de Jupiler Pro League. Volgend seizoen wil het nog beter doen dan dit jaar.

Na de overname door 777 Partners heeft Standard een goed seizoen gespeeld, vooral ook door de komst van trainer Ronny Deila. Toch was het duidelijk dat nog lang niet alles op punt stond bij de Rouches. Dat moet deze zomer allemaal in orde gebracht worden.

Er is duidelijk werk aan de winkel. Zo moet de club dringend knopen doorhakken in de dossiers van Dussenne, Alzate en Zinckernagel. Maar er is nog veel meer werk dat op tafel ligt, weet ook analist Nordin Jbari.

Volgend seizoen zitten er zes ploegen in play-off 1 en het moet voor Standard de absolute doelstelling zijn om in dat selecte gezelschap te geraken. Daarvoor is één iets heel erg belangrijk dringend nodig.

“De coach heeft het maximale uit deze spelersgroep gehaald”, klinkt het bij Jbari aan de RTBF. “We moeten nu vooruitkijken naar volgens seizoen. Er zijn nieuwe spelers nodig, maar het belangrijkste is dat er een grote spits naar Sclessin komt.”