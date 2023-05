Marc Degryse twijfelt niet aan volgende stap: "Als De Bruyne de finale wint, is het zover"

Kevin De Bruyne plaatste zich woensdagavond met Manchester City voor de finale van de Champions League. Die wordt op 10 juni afgewerkt.

Kevin De Bruyne was in de dubbele confrontatie met Real Madrid in de halve finale van de Champions League opnieuw van groot belang voor Manchester City. In Madrid scoorde hij een belangrijke goal, woensdag deelde hij opnieuw een assist uit.

“Met die pass op Bernardo Silva brak hij de match open”, vertelt analist Marc Degryse bij VTM. “Zo strooit hij elke match wel met een vijftiental van die ballen. Even na de pauze was er wel even een discussie met Guardiola, maar bij zijn applauswissel was er die innige knuffel. Daar toonde Guardiola openlijk zijn liefde voor Kevin. Alsof hij hem wel een beetje mag prikkelen, maar toch ook niet te veel.”

Het is uitkijken of De Bruyne een stapje vooruit kan zetten voor de Gouden Bal. Vorig jaar werd hij nog derde na Mané en Benzema. “Als hij nu de CL wint, naast de zo goed als zekere landstitel met Man City en mogelijk ook de FA Cup-finale, dan gaan de mensen toch stemmen op Kevin hoor. Haaland komt dan ook in aanmerking, maar hij is toch nog tien jaar jonger.”