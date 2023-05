Was Vincent Kompany een grote moeial? Speler van Anderlecht geeft scherp antwoord

Vincent Kompany verliet vorige zomer RSC Anderlecht. Nochtans was hij heel goed bezig en had hij een duidelijk plan voor ogen.

Vincent Kompany wou bij RSC Anderlecht manager worden naar Engels model, maar de club wou hem die macht helemaal niet in handen geven. Dat leidde tot een breuk, waardoor Kompany koos om richting Burnley te trekken.

“Vinnie is iemand die een visie heeft en daar niet van afwijkt. Hij wil succes boeken met zijn visie, maar ook falen. Het is ook iemand die een sterke mening heeft en zijn werk bij Anderlecht ging veel verder dan alleen maar het coachen”, zegt Hendrik Van Crombrugge aan Radio Radzinski.

Zo moeide Kompany zich volgens de club ook te veel met de jeugdopleiding. “De mensen in het bestuur zitten er omdat zij ook aan de knoppen willen draaien. Ik kan begrijpen dat het dan botst als een coach zich met veel moeit, maar ik vind dat Anderlecht dat net nodig had.”

Volgens de doelman van Anderlecht wou Kompany veel op zijn schouders dragen en kon hij dat ook volledig aan. “Ik vond dat Anderlecht een figuur als Kompany nodig had, zeker in de toestand waar de club in zit. Toen Vinnie nadien weg was, kwam Mazzu en die had niet die schouders om dat allemaal te dragen. Daar heeft de club hem niet genoeg in gesteund en wij als spelersgroep ook niet.”