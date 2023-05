Frank Boeckx velt zijn oordeel of Bart Verbruggen beste doelman van competitie was

Bart Verbruggen keepte bij RSC Anderlecht een fantastisch seizoen. Frank Boeckx beoordeelt of hij de beste doelman in de Jupiler Pro League was.

De competitie nadert zijn einde en voor sommigen zit het er al een tijdje op. Voor Frank Boeckx is het best een spannende competitie, maar toch lijkt het ondertussen wie de titelstrijd naar zijn hand zal zetten. “Die bekerwinst heeft Antwerp een enorm mentaal voordeel bezorgd. Het werkte stressverlichtend, want het was plots minder van moeten. Genk heeft als enige nog het voordeel van twee thuismatchen te hebben, maar zij hebben een klap gekregen, dus ik denk dat Antwerp het haalt”, is hij duidelijk in Gazet van Antwerpen. Met Radja Nainggolan verloor Mark van Bommel wel een grote naam, maar op de Bosuil draaide het dit seizoen vooral over het geheel. Al had hij ook een bijzonder goed sluitstuk onder de lat staan. “Chapeau voor Jean Butez”, gaat Boeckx verder. “Bart Verbruggen keepte een geweldige tweede helft van het seizoen, maar over het hele jaar stak Butez er - wat de doelmannen betreft – bovenuit.”