Jeugdproduct en vicekapitein Cercle Brugge gegeerd wild op transfermarkt: drie JPL-clubs zitten achter hem aan

Cercle speelt een sterk seizoen en plaatste zich knap voor de Europe Play-Offs. Een van de sleutelspelers in dat succes is echter op weg naar de uitgang bij De Vereniging. Charles Vanhoutte staat alvast op de radar van drie Belgische clubs.

Zowel Gent, Westerlo, als Union trekken aan de mouw van de 24-jarige defensieve middenvelder. Vanhoutte zit de laatste weken meer op de bank dan hem lief is, en de contractverlenging blijft op zich wachten. In 2020 tekende de Kortrijkzaan bij voor 3 seizoenen met één jaar optie. Cercle lichtte die optie, maar Vanhoutte en zijn makelaar Patrick Vervoort willen niet ingaan op het voorstel van de Bruggelingen.

Met vier man voor twee plaatsen is de concurrentie centraal op het middenveld bij Cercle moordend, maar volgens Oscar Van Mol, voetballer van Harelbeke en een van zijn betere vrienden, is er meer aan de hand. "Charles had veel meer gespeeld de laatste maanden indien hij wel had bijgetekend. We praten er vaak over en Cercle blijft in zijn hart zitten, maar nu is er toch iets gebroken. Ik vrees dat het niet meer goedkomt en hij aan zijn laatste weken bezig is.”

Volgens ploegmaat en kapitein Hannes Van Der Bruggen is het alvast geen verrassing dat Vanhoutte zo gewild is. "Welke topclub toont geen interesse voor een jonge Belg met progressiemarge? Gent zou zeker een mooie club zijn voor hem, maar hij weet ook wel dat de concurrentie in de Ghelamco Arena – Kums en De Sart zijn toch flinke kleppers – niet van de poes is. Anderzijds zou hij wel meer speelkansen krijgen, als ze opnieuw Europees voetbal halen", gaf hij vorige week nog aan in Het Nieuwsblad.