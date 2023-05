Van Crombrugge verrast zwaar: "Hij staat in de top drie van professioneelste spelers waarmee ik samenspeelde, Rode Duivels incluis"

Hendrik Van Crombrugge was begin van het seizoen nog de patron van de kleedkamer van Anderlecht. Maar hij moest die eer wel delen met grote persoonlijkheden als Jan Vertonghen en Wesley Hoedt. Die laatste moest echter opkrassen en er werd niet veel goeds over geschreven.

Hoedt was dan wel een echte leider, maar hij drukte zich soms niet al te best uit richting jeugdspelers toe. De Nederlandse verdediger speelde geen al te best seizoen en kwam in aanvaring met Robin Veldman toen die ad interim overnam.

Van Crombrugge nam echter zijn verdediging op zich. “Kijk, Hoedt heeft veel over zich heen gekregen en was de zondebok van de media en fans. Hij kreeg terecht kritiek omdat hij geen goed seizoen speelde, maar dat was voor iedereen het geval. Ook voor mij", vertelde de doelman bij Radio Radzinski.

"Wesley is geen type speler die een jongen als Debast beter maakt, zoals Vertonghen dat doet. Samen met Magallan vormde hij wel een goed duo, omdat Magallan die coaching ook niet nodig had. Wesley is immers wel een goede verdediger en hij werd ook aangewreven als niet professioneel te zijn. Maar ik zeg je dit: Wesley staat in de top drie van spelers waarmee ik samenspeelde, Rode Duivels incluis, inzake professionaliteit."