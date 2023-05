Westerlo en Club Brugge hofleveranciers in ons Team van de week, maar ook Gent, Union SG, Genk en Cercle zijn erbij

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we Majecki op speeldag 4 van de play-offs. Hij deed een paar nuttige reddingen, goed voor een puntje op bezoek in de Ghelamco Arena.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke spelers. Sylla staat al een paar weken goed te verdedigen bij Club Brugge en werd node gemist, De Cuyper is een optie op de Brugse toekomst en blijft stevig presteren bij Westerlo en Somers was in de plaats van Siquet ook een man die de hele flank af kon.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we alvast niet naast Casper Nielsen, die twee erg belangrijke doelpunten wist te maken. Chadli was dan weer in steun van Nene en co de metronoom bij Westerlo, terwijl Trésor het verdedigende werk niet schuwde voor Genk.

Aanval

In de aanval kiezen we voor een alweer prima acterende Noa Lang en een vlotscorende Nene Dorgeles op de flanken, terwijl fenomeen Gift Orban en klassespits Boniface een belangrijk doelpunt scoorden. En eigenlijk had ook Denkey gekund, maar de plaatsen zijn heel duur.

Dat levert dan onderstaand elftal op: