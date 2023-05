'Club Brugge én Genk moeten Feyenoord en Premier League-clubs vrezen in strijd om goudhaantje Jupiler Pro League'

Na enkele binnenlandse topclubs is er nu ook steeds meer interesse vanuit het buitenland voor een beloftevolle speler in de Belgische eerste klasse. Is hij nog haalbaar?

West Ham United is volgens The Athletic de volgende ploeg die zich komt roeren voor Bryan Reynolds, de rechterflankspeler van Westerlo. Die is bij de Kemphanen aan een prima seizoen bezig en heeft daarmee al heel veel interesse weten los te weken. © photonews De Kemphanen huren de Amerikaan van AS Roma, maar de aankoopoptie (7 miljoen euro) is te veel voor Westerlo. Vorig seizoen speelde Reynolds ook al bij Kortrijk, maar ook daar werd hij vanwege een te dure optie niet weerhouden. En dus dringt een transfer zich op. Kapers op de kust In België toonden Club Brugge en Genk al interesse in de speler, maar ook Galatasaray en Feyenoord roerden zich. West Ham United lijkt nu het meest concreet om hem uit Rome weg te kopen. Zij zouden hem vervolgens willen stallen bij Sparta Praag. Benieuwd of er nog een Belgische club kan tussenkomen.