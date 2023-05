Na Standard ook Gent... Waarom zowat elke trainer gek is van Pieter Gerkens

Pieter Gerkens is niet die voetballer waarvoor je naar het stadion gaat, maar zowat elke trainer in 1A zou hem dus in zijn ploeg willen hebben. De middenvelder speelde al voor Genk, Anderlecht en Antwerp. Daar komt binnenkort nog een topclub bij.

Zowel Standard als KAA Gent vechten voor zijn handtekening. Gerkens is immers einde contract bij The Great Old en een contractverlenging zit er niet in gezien de ontwikkeling van Arthur Vermeeren, Alhassan Yusuf en straks waarschijnlijk nog een paar andere middenvelders. Hij speelde ook al niet meer sinds midden januari door een spierblessure.

Maar toch maakte Standard van hem een topprioriteit en Hein Vanhaezebrouck, die eerder met hem samenwerkte bij Anderlecht, wil hem ook heel graag. Een paar clubs uit de rechterkolom zien hem ook wel zitten, maar weten dat ze geen kans maken.

Actieradius

Maar waarom dan zoveel interesse voor een speler die toch al 28 is en nooit echt opvalt? Gerkens is de ideale kernspeler. Zijn actieradius is enorm. Toen er nog sprake was van een box-to-box-speler was hij de man die overal in beeld kwam.

Gerkens kan voor de eigen zestien verdedigen en even later in de box van de tegenstander opduiken. In 279 profmatchen scoorde hij 39 keer en gaf 27 assists. Dat is niet slecht voor een speler die niet echt een aanvallende middenvelder is.

Topmentaliteit

Maar daarnaast heeft hij ook de juiste mentaliteit. Eén van zijn coaches zei ons ooit: "Als Pieter naast de ploeg valt, gaat hij niet zagen, maar werkt hij gewoon harder." Da's een enorm pluspunt voor veel trainers. Zijn mentaliteit en inzet sleuren anderen mee.

Manusje-van-alles

En je kan ermee naar de oorlog. Verdedigende middenvelder, centrale middenvelder, aanvallende middenvelder, rechtsbuiten, linksbuiten, centrumspits... Gerkens werd al overal gebruikt in de loop van zijn carrière. Zijn polyvalentie is een extra troef.

Straks zal hij dus voor vier Belgische topclubs gespeeld hebben. Da's het maximale uit je carrière halen.