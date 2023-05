Johan Boskamp schetst frappant beeld van Mark van Bommel: "Hij moest wel"

Mark van Bommel heeft een schitterend seizoen achter de rug. Hij won met Royal Antwerp FC de beker en staat op één zege van de titel.

Het parcours van Royal Antwerp FC dit seizoen loopt over rozen. Het won de finale van de Croky Cup tegen KV Mechelen en staat ook aan de leiding in de play-offs van de Jupiler Pro League.

Een succesverhaal voor Mark van Bommel, die aan een overwinning tegen Union SG komend weekend genoeg heeft om de dubbel te realiseren.

Dat Van Bommel voor de Belgische competitie koos is een zegen gebleken voor The Great Old. Een meesterzet van Marc Overmars zou je denken, maar voor Johan Boskamp had Van Bommel niet veel andere keuzes.

“Hij moest wel: zowel bij PSV als Wolfsburg was hij in zijn tweede seizoen moeten vertrekken”, zegt Boskamp over de keuze van zijn landgenoot aan HUMO. En daar is ook een reden voor.

“Hij is zo koppig als een keisteen. Aad de Mos heeft hem eens heel treffend omschreven: de Poetin van de Herdgang (het oefencomplex van PSV, red.)”, lacht Boskamp nog.