Van Crombrugge krijgt de kans om droom waar te maken: 'Deze Engelse club wil Anderlecht-doelman naar Premier League halen'

RSC Anderlecht neemt in het tussenseizoen afscheid van Bart Verbruggen of Hendrik Van Crombrugge. De Belgische recordkampioen gaat er alles aan doen om eerstgenoemde in Brussel te houden. En voor de nummer twee in de pikorde is er een oplossing in de maak.

The Athletic weet dat Nottingham Forest deze zomer een nieuwe poging gaat doen om Hendrik Van Crombrugge naar de Premier League te halen. The Tricky Trees probeerden de doelman van RSC Anderlecht op de laatste dag van de wintermercato al binnen te halen, maar de deal ketste af. De kans bestaat dat Van Crombrugge deze keer wél zal toehappen. De doelman weigerde in januari halsoverkop te beslissen om naar het buitenland te verhuizen. Er was immers geen tijd om met het thuisfront te overleggen. En dat is er deze keer wel. Tweede keer, wél goede keer? Een eventueel vertrek van Van Crombrugge zal er voor zorgen dat Anderlecht zich nog harder zal opstellen tegenover clubs die interesse hebben in Bart Verbruggen. Colin Coosemans schuift in dat geval een rijtje op en lijkt de vaste invallersdoelman van paars-wit te worden.