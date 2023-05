Moet de kelk tot op de bodem leeg? 'Anderlecht staat héél dicht bij het verliezen van G5-statuut'

RSC Anderlecht moet zich stilaan héél grote zorgen maken over Union SG. De stadsgenoten hebben er twee héél goede seizoenen opzitten. En dat kan ervoor zorgen dat ze zichzelf bij de G5 mogen rekenen.

En dat zou ten koste gaan van... RSC Anderlecht. Zo'n G5-statuut wordt immers berekend op basis van de eindnotering van de laatste vijf seizoenen. De Belgische recordkampioen eindigde de laatste drie seizoenen buiten de eerste vijf plaatsen. Met een elfde stek dit seizoen als absoluut dieptepunt.

Het Nieuwsblad weet dat Union in de paars-witte nek aan het hijgen is. Anderlecht kan zich dus geen nieuw snertseizoen veroorloven. Zo'n scenario is overigens niet ondenkbaar. Ook Antwerp FC slaagde er inmiddels al in om Standard uit de G5 te knikkeren.

Nieuwe aderlating

Het verlies van het G5-statuut zou een nieuwe aderlating betekenen voor het geplaagde Anderlecht. De Belgische topclubs hebben niet alleen meer zeggenschap binnen de Pro League, maar ook de televisiegelden worden bepaald op basis van dat statuut.