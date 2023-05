Standard moet niet ver zoeken naar de opvolger van Ronny Deila

Na het vertrek van Ronny Deila naar Club Brugge moet Standard op zoek naar een nieuwe trainer. Mogelijk moeten ze niet ver zoeken naar zijn vervanger.

Fergal Herkin, Head of Football bij Standard, organiseerde donderdag een persconferentie om het vertrek van Ronny Deila aan te kondigen. Tegelijkertijd moest hij lastige vragen van de pers beantwoorden. Dit onder andere over Deila zijn mogelijke opvolger. Mogelijk moet Standard niet ver zoeken.

Eén van de namen die circuleren is die van Alexander Blessin. De Duitse trainer was degene die KV Oostende frivool liet voetballen met veel pressing en druk naar voren toe. Hij verliet echter de West-Vlamingen voor een avontuur in Italië bij Genoa, maar dit werd geen succes.

Genoa heeft echter dezelfde eigenaar als Standard, namelijk 777. Herkin reageerde op de geruchten over Blessin. “Sinds vanmorgen heb ik al minstens vijftig berichten gekregen van makelaars, waarvan vijftien voor Blessin”, kon er toch nog een lachje af bij de Ier. “Maar ik ga nu niet in op namen. We nemen onze tijd om een goede opvolger te vinden.”