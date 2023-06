KRC Genk heeft goed nieuws: sterkhouder blijft aan boord

Tijdens de wintermercato was er al sprake van dat Maarten Vandevoordt deze zomer zou vertrekken. Nu is er officieel uitsluitsel over zijn verlengd verblijf.

Meer dan een jaar geleden bereikten KRC Genk en RB Leipzig een akkoord over de transfer van Maarten Vandevoordt. Hij zou de Limburgers echter pas op 1 juli 2024 verlaten. Tijdens de wintermercato werd geopperd om Vandevoordt vervroegd al naar RB Leipzig te laten vertrekken, door het kruisbandletsel van doelman Gulacsi bij de Duitsers. Daarna was te horen dat de Genkse goalie deze zomer, een jaar vroeger dan voorzien, zou moeten vertrekken. Ondertussen is er goed nieuws vanuit Leipzig. De Duitse club heeft KRC Genk, zo schrijft Het Belang van Limburg, officieel laten weten dat Vandevoordt nog een extra jaartje in de Cegaka Arena kan blijven spelen. Met de transfer van de sterkhouder was een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid. Wouter Vrancken kan nog een jaar beroep doen op zijn doelman.