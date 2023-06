Aimé Anthuenis duidelijk over de play-offs van KRC Genk: "Dan was het nu zo geweest"

Aimé Anthuenis wordt vooral aan de Rode Duivels en RSC Anderlecht gelinkt. Toch heeft hij veel sympathie voor KRC Genk, waar hij vier jaar trainers was.

Aimé Anthuenis hoopt dat de Limburgers zondag de titel pakken, al hebben ze het niet meer in eigen handen. Daar zit het systeem van de play-offs voor een deel ook tussen.

“Ik vind het nog steeds oneerlijk om de punten te halveren na de reguliere competitiefase”, zegt Anthuenis aan La Dernière Heure. “De play-offs zijn geweldig, maar laten we stoppen met het straffen van de ploeg die de meeste punten heeft gepakt gedurende het seizoen.”

Anthuenis maakte zelf de rekening. “Als dat niet zo zou zijn, zou Genk nu niet derde staan, maar tweede, achter Union maar net voor Antwerp. En dan was er nog steeds spanning geweest, want ze hadden allebei nog kampioen kunnen worden op de slotdag.”

Toch heeft Genk het vooral aan zichzelf te danken dat ze het niet meer in eigen handen hebben of al kampioen waren geweest. “Genk heeft te veel punten laten liggen in de tweede ronde. Het is te wisselvallig, maar je kan niet zeggen dat één bepaalde ploeg het meer verdient dan de andere.”